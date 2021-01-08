اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 06:55 م
خالد صلاح
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مقتل 9 أشخاص بالرصاص فى هجوم على جنازة فى وسط المكسيك

الجمعة، 08 يناير 2021 05:38 م
مقتل 9 أشخاص بالرصاص فى هجوم على جنازة فى وسط المكسيك عناصر من الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتى (رويترز)

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قالت السلطات، إن مسلحين مجهولين اقتحموا جنازة فى مدينة سيلايا بوسط المكسيك وقتلوا تسعة أشخاص بالرصاص فى واحد من أسوأ حوادث العنف فى البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

وقال مجلس البلدية فى بيان إن شخصا أصيب أيضا فى الهجوم الذى وقع خارج منزل حيث كانت الجنازة فى ضاحية بغرب سيلايا.

 

وتقع سيلايا فى ولاية جواناجواتو إحدى بؤر العنف فى صراع العصابات خلال السنوات القليلة الماضية وهى مركز كبير لصناعة السيارات، وأمكن سماع دوى إطلاق نار كثيف فى لقطات فيديو صُورت بالقرب من الهجوم وبثتها وسائل إعلام مكسيكية.

 

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد تعهد لدى توليه الحكم قبل عامين بالحد من أعمال العنف المتنامية لكن حوادث القتل استمرت فى التصاعد.

 

 


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