اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 05:29 م
خالد صلاح
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مقتل 30 عنصرا حوثيا بمدفعية الجيش اليمني غربي مأرب

الجمعة، 08 يناير 2021 04:40 م
مقتل 30 عنصرا حوثيا بمدفعية الجيش اليمني غربي مأرب الحرب في اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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قُتل 30 عنصرا من مليشيا الحوثي، وأصيب آخرون، بمدفعية الجيش اليمني والمقاومة، بجبهة المخدرة غربي مأرب.


ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر عسكري قوله إن مدفعية الجيش والمقاومة، دمرت ثلاثة أطقم تابعة لميليشيات الحوثي، قادمة من صنعاء، كانت في طريقها لتعزيز مواقع الميليشيات في جبهة المخدرة بمديرية "صرواح" غربي مأرب.


وأوضح المصدر أن الميليشيات دفعت بتعزيزات من صنعاء، لمواقعها في جبهة المخدرة، إلا أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير الأطقم وقتل جميع من كانوا على متنها.


وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، معارك متواصلة في جبهات عدة، مع ميليشيات الحوثي وسط تقهقر وانهيار متواصل لعناصر الميليشيات.


الجيش اليمني

مأرب

اليمن

الحوثيين

اخبار اليمن

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