اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 09:53 م
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مقتل 13 شخصا فى هجوم نفذته انتحارية بالكاميرون

الجمعة، 08 يناير 2021 09:44 م
مقتل 13 شخصا فى هجوم نفذته انتحارية بالكاميرون جيش الكاميرون
ياوندى (رويترز)

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ذكر تقرير أمنى للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 13 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، لقوا حتفهم فى هجوم نفذته انتحاريةاستهدفت حشدا من الفارين من هجوم مسلح شمال الكاميرون.

 

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن التفجير أو الهجوم الذى وقع على بلدة موزوجو فى إقليم أقصى الشمال بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

 

وجاء فى التقرير الذى اطلعت عليه رويترز أن مهاجمين نفذوا هجومهم فى الصباح الباكر عندما أطلقوا النار فى الهواء. وأضاف "فر السكان المذعورون إلى الغابة. وفى ذلك الوقت انغمست امرأة تحمل عبوة ناسفة وسط حشد الفارين وفجرت العبوة".

 

وجاء فى المذكرة أن الضحايا رجال ونساء وأطفال.

 

وفى السابق شن مقاتلون من جماعة بوكو حرام النيجيرية، التى تحاول منذ عقد إقامة خلافة إسلامية فى شمال شرق نيجيريا، هجمات عبر الحدود.

 

ولم تعلق حكومة الكاميرون على الفور على الهجوم.

 


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