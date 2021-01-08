اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل وإصابة 8 أفراد من قوات الأمن الأفغاني في هجوم شنته طالبان

الجمعة، 08 يناير 2021 09:50 ص
مقتل وإصابة 8 أفراد من قوات الأمن الأفغاني في هجوم شنته طالبان تفجيرات أفغانستان - أرشيف
أ ش أ

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أعلن مسئول أفغاني اليوم الجمعة مقتل 4 أفراد من قوات الأمن وإصابة 4 أخرين في هجوم إرهابي شنته حركة (طالبان) الإرهابية على المنطقة التي يقع بها مبنى المحافظ ومقر الشرطة بمنطقة "غوريان" بوسط ولاية "هرات" الواقعة غربي البلاد.|
 
وقال محمد سردار بهادوري، العضو بمجلس الولاية - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - إنه من بين القتلى الأربعة رئيس شرطة منطقة "غوريان" نقيب الله سلطانزاي.
 
وأضاف بهادوري أن عشرات المسلحين من "طالبان" شاركوا في الهجوم الذي استمر لساعات. ولم يعلق مسئولو الأمن بالولاية على الهجوم حتى الآن.

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