مسودة خاصة بمساءلة ترامب تشير إلى تورطه فى جرائم كبرى بالتحريض على تمرد

رويترز

أفادت وكالة "رويترز" بأن شبكة "إن.بي.سى نيوز" حصلت على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط فى جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وتشير المسودة التى صاغها الأعضاء الديمقراطيون فى مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء فى المنصب".

وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكى ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".