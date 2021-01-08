مساعدة رئيسة النواب الأميركى: الديمقراطيون سيتحركون لعزل ترامب إذا لم يفعلها بنس

كتب رامى محيى الدين

قالت مساعدة رئيسة النواب الأميركي، إن الحزب الديمقراطى سيتحرك لعزل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب إذا لم يفعلها مايك بنس، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأصدرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما بيان عن اقتحام الكونجرس الأمريكى على يد عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، معبرة عن حزنها لما وصلت إليه الأمور فى بلادها، حيث نشرت نسخة من البيان عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "مثلكم جميعا، كنت أشعر بالعديد من المشاعر منذ الأمس. حاولت أن أضع أفكاري هنا".

وقالت فى بيانها: "مثلكم جميعًا ، شاهدت عصابة - منظمة ، عنيفة ومجنونة فقدوا الانتخابات - فرضت حصارًا على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة. أقاموا المشنقة. لوحوا بفخر بعلم الكونفدرالية الخائن عبر القاعات. لقد دنسوا مركز الحكومة الأمريكية "، متابعة :" لقد آذيت من أجل بلدنا".