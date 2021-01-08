مدينة إسنا تطلق حملة نظافة لرفع الأتربة والمخلفات بشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قادت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المدينة، حملة نظافة مكبرة إستهدفت شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة منضرة أبو سلام ورفع المخلفات، كما تم نظافة وتمهيد شارع الرحمة بالجليدر والشوارع المتفرعة منه، ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وذلك تحت إشراف عبد الرحيم طايع، والمهندسة صباح منصور، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع قسم النظافة والحملة الميكانيكية.

وفى نفس السياق تشهد مدينة إسنا بالأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروع تجديد وتطوير كورنيش النيل لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمتابعة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا.

ويقول رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع الإدارة الهندسية بالمركز الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك ضمن خطة تجديد وتطوير كورنيش إسنا لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

فيما نفذ مجلس مدينة الأقصر بمنطقة جنوب المدينة ، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبإشراف حسن خليدى رئيس الحى وقيادة سمير سعود مسئول قطاع النظافة بحى جنوب، حملة نظافة وغسيل أرصفة كورنيش النيل والجزيرة الوسطى بشارع خالد بن الوليد بنطاق الحى، وأسفرت الحملة عن كنس ورفع الأتربة بالإضافة إلى غسيل أرصفة كورنيش النيل بدءً من ميدان الابروتيل وصولا حتى ميدان مرحبا كذلك من ميدان الابروتيل وصولا حتى ميدان الشيراتون بشارع خالد بن الوليد كما تم التأكد من تفريغ جميع الحاويات بكافة الشوارع الواقعة بنطاق الحى.



رفع المخلفات والقمامة بشوارع اسنا