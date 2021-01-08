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"محدش هيتجوز فى قنا" لافتة تثير سخرية الأهالى ومواقع التواصل.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 11:04 ص
"محدش هيتجوز فى قنا" لافتة تثير سخرية الأهالى ومواقع التواصل.. صور محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا
قنا _ صابر سعيد

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"محدش هيتجوز في قنا" لافتة بالقرب من أحد ميادين محافظة قنا، أثارت تعليقات رواد التواصل الإجتماعي على الفيس بوك، عقب تداولها علي صفحات محافظة قنا، ليتسائل البعض عن الهدف وراء تعليقها ويتناول البعض الآخر بتعليقات سخرية.

وعلق البعض عن اللافتة بأنها نوع من الدعايا لجذب الإنتباه، فيما علق البعض الآخر علي أنها دعوة غير موفقة ومرفوضة للحديث عن الزواج.

وعلل البعض علي تعليق اللافتة، والسبب هو التحكم في زواج فتيات القبائل، وغلاء تكاليف الزواج الفاحشة، في الوقت الذي طالب فيه البعض بتيسير الزواج.

وسخر البعض من صور اللافتة، معلقين "الحمد لله كنت ريح قنا ألف وأرجع أتجوز من محافظة تاني، هياخد تريند بالهبل بتاعه صاحب المحل، يا وقعه مطينه بالطين عليكم".

 

محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا (1)
محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا (1)

 

محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا (2)
محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا (2)

 

محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا (3)
محدش هيتجوز في قنا لافتة تثير مواقع التواصل الإجتماعى فى قنا (3)

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