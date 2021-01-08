محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بالحامول فى إنارة طريق صلاح أبو سكن

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الفعالة بمركز الحامول، لقيام عدد من الأهالى بالمشاركة فى أعمال زراعة 16 عموداً للإنارة العامة بطريق صلاح أبو سكن، بحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول.

كما أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشوارع والأرصفة، بحضور مصطفى مسعد، عصام القصيف، نائبى رئيس المركز، والنقيب شريف الباز وقوة من مركز شرطة الحامول وقسم الإشغالات، وتم إزالة 3 أكشاك مخالفة وغير مرخصة.

كما شن مجلس المدينة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمحلات والمطاعم ،ووارتداء الكمامات والجونديات، كما تابع رئيس المدينة ،أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد ،ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.