اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بالحامول فى إنارة طريق صلاح أبو سكن

الجمعة، 08 يناير 2021 09:28 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بالحامول فى إنارة طريق صلاح أبو سكن إنارة طريق صلاح أبو سكن
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الفعالة بمركز الحامول، لقيام عدد من الأهالى بالمشاركة فى أعمال زراعة 16 عموداً للإنارة العامة بطريق صلاح أبو سكن، بحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول.

كما أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشوارع والأرصفة، بحضور مصطفى مسعد، عصام القصيف، نائبى رئيس المركز، والنقيب شريف الباز وقوة من مركز شرطة الحامول وقسم الإشغالات، وتم إزالة 3 أكشاك مخالفة وغير مرخصة.

كما شن مجلس المدينة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمحلات والمطاعم ،ووارتداء الكمامات والجونديات، كما تابع رئيس المدينة ،أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد ،ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

إنارة طريق صلاح أبو سكن (1)
 
إنارة طريق صلاح أبو سكن (2)
 
إنارة طريق صلاح أبو سكن (3)
 
إنارة طريق صلاح أبو سكن (4)
 
إنارة طريق صلاح أبو سكن (5)

كفر الشيخ

مشاركة مجتمعية

محافظة كفر الشيخ

حملة رفع إشغالات

رفع كفاءة الإنارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع توفير إسطوانات الغاز.. وخطباء المساجد يتبنون حمله تبرع لمصابى كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 04:25 م

تبطين الترع مشروع قومى للحفاظ على الثروة المائية.. أسيوط تبدأ بـ23 ترعة بتكلفة 400 مليون جنيه.. والانتهاء من تنفيذ طول 27.5 كيلو متر بالمنيا.. ومحافظ كفر الشيخ: أعمال التكاسى تحمى الجسور من الانهيارات

الجمعة، 08 يناير 2021 02:07 ص

محافظ كفر الشيخ: تحصين 47030 طائراً ضد الأمراض الوبائية

الخميس، 07 يناير 2021 03:39 م

محافظ كفر الشيخ يغلق 7 مراكز دروس خصوصية.. صور

الأربعاء، 06 يناير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة