محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل أعمال تطوير كورنيش العريش

تستعد محافظة شمال سيناء، للبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش العريش على ساحل البحر المتوسط. وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه خلال فترة قليلة قادمة ستنطلق أعمال التطوير الكلى لكورنيش العريش أحد أهم وأبرز معالم المحافظة السياحية.

وأوضح المحافظ، أن التطوير سيشمل الكورنيش الحالى على أن يتم مد مسار الكورنيش ليكون على ساحل مدينة العريش من المساعيد غربا حتى أبو صقل شرقا.

وأضاف أن أعمال التطوير ستحول الكورنيش لمعلم سياحى جديد مهم على إمتداد شاطئ العريش يستفيد منه أبناء المحافظة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن أعمال تطوير كورنيش العريش ضمن مراحل تطوير متلاحقة ستشهدها مدينة العريش فى ثانى مراحل تطويرها أبرزها إنشاء مسار طريق العريش الساحلى وهو المسار الحالى بتوسعة مناسبة، وإنشاء مسار طريق آخر يمتد من ضاحية السلام شرقا مرورا بميدان ومسجد النصر والساحة الشعبية وصولا للمساعيد.