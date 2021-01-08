محافظ الغربية: غلق 2071 منشأة لمخالفة مواعيد الغلق ولعدم اتباع الإجراءات الاحترازية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد (425) محل، عدد (70) سوق، عدد (140) مطعم، عدد (235) مقهى، عدد (231) ورشة و ( 375) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد 2071 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة وذلك حرصاً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد (595) مركزاً للدروس الخصوصية خلال 6 أيام، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.