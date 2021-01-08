اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: أعود للعمل بمكتبى غدا بعد التعافى من فيروس كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 03:12 م
محافظ الإسكندرية: أعود للعمل بمكتبى غدا بعد التعافى من فيروس كورونا محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سوف يعاود العمل بمكتبة غدا، بعد انقطاع 20 يوما بالعزل المنزلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن صحته فى تحسن مستمر، ويتم متابعة العمل بالتنسيق مع الفريق الطبى المتابع لحالته، قائلا: "أنا بخير وفى تحسن مستمر وسأعاود العمل بالمحافظة غدا بالتنسيق مع الفريق الطبى المتابع لحالتى"، لافتا إلى أنه كان يمارس عمله من داخل الاستراحة خلال فترة العزل المنزلى مع تلقى العلاج الازم.

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "بعض المواطنين يتعاملون مع المرض باستهانة ولامبالاة على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الوعى لدى المواطنين".


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