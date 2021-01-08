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محافظ أسيوط يعلن اختيار مستشفى الإيمان العام كمركز لتلقى لقاح كورونا.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 02:12 م
محافظ أسيوط يعلن اختيار مستشفى الإيمان العام كمركز لتلقى لقاح كورونا.. صور اختيار مستشفى الايمان باسيوط كمركز لتلقى لقاح كورونا
أسيوط _ هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه تم اختيار مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط، كمركز لتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفي إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.

وأوضح محافظ أسيوط، وفق بيان اليوم الجمعة، أنه بعد معاينة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة لاختيار وتجهيز مركز تلقى تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقع الاختيار على مستشفى الإيمان العام لتوافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم، مكلفا السكرتير المساعد للمحافظة بترأس اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة جاهزية المكان.

وفي هذا الإطار، قام المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، بمعاينة مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة التجهيزات التي تتم لتخصيصها كمركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في وجود مدير المستشفى والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، ومأمور قسم أول أسيوط، وتم معاينة تجهيز أماكن الإستقبال وأماكن التطعيم وحركة المرور وذلك طبقا للجنة المشكلة من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الصحة.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد سبق أن أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على إستفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

وذلك بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

 

إختيار مستشفى الايمان كمركز لتلقي لقاح كورونا (1)
اختيار مستشفى الإيمان كمركز لتلقي لقاح كورونا

 

إختيار مستشفى الايمان كمركز لتلقي لقاح كورونا (2)
جانب من الزيارة للمستشفى 
إختيار مستشفى الايمان كمركز لتلقي لقاح كورونا (3)
مستشفى الإيمان 
إختيار مستشفى الايمان كمركز لتلقي لقاح كورونا (4)
جانب من الزيارة 
إختيار مستشفى الايمان كمركز لتلقي لقاح كورونا (5)
مستشفى الإيمان 
تعليمات المسئولين لمدير المستشفى (1)
تعليمات المسئولين لمدير المستشفى 

 

تعليمات المسئولين لمدير المستشفى (2)
تعليمات المسئولين لمدير المستشفى
معاينة مستشفى الايمان بعد تخصيصها كمركز لتلقي لقاح كورونا (1)
معاينة مستشفى الإيمان بعد تخصيصها كمركز لتلقي لقاح كورونا 

 

معاينة مستشفى الايمان بعد تخصيصها كمركز لتلقي لقاح كورونا (2)
معاينة مستشفى الإيمان 
معاينة مستشفى الايمان بعد تخصيصها كمركز لتلقي لقاح كورونا (3)
معاينة مستشفى الإيمان بعد تخصيصها كمركز لتلقى لقاح كورونا 

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