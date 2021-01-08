اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 01:53 م
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ضمن مبادرة حياة كريمة..

محافظ أسيوط: الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجا

الجمعة، 08 يناير 2021 01:47 م
محافظ أسيوط: الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجا وحدات صحية ضمن حياة كريمة فى أسيوط
أسيوط _ هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه جاري الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية بعدد 26 قرية من القرى الأكثر احتياجًا خلال الأيام القادمة ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويتضمن ذلك تجهيز الوحدات بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذى اعتمدته وزارة الصحة وذلك في ظل ملحمة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة حالياً لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، وفق بيان اليوم، الجمعة، أن الوحدات الصحية الـ 26 تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تبلغ 141 مليونا و982 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية منها 14 وحدة إحلال كلي بتكلفة 79 مليونا و587 ألف جنيه و11 وحدة تطوير وتوسع بتكلفة 56 مليونا و366 ألف جنيه ووحدة إنشاء جديد بتكلفة 6 ملايين و272 ألف جنيه مؤكدًا إن تم الإستلام الابتدائي لعدد 4 وحدات منهم وجاري استلام باقي الوحدات خلال الأيام القادمة. 

وأشاد المحافظ، بدور كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية ودعمهما المستمر للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن 60 قرية بالمرحلة الأولي و90 قرية بالمرحلة الثانية مؤكدًا على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة لتنفيذ المشروعات وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة وتوفير أفضل الخدمات لهم ليعشيوا حياة كريمة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها في يناير 2019 وهي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار السنوات الست الماضية وجزء مهم من البرنامج الطموح للحكومة حيث تساهم المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سد الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر بتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتوفير مستوى معيشي للقاطنين بها وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم لتحقيق التنمية الشاملة.

 

محافظ اسيوط خلال تفقده الوحدات الصحية (1)
محافظ اسيوط خلال تفقده الوحدات الصحية (1)

 

محافظ اسيوط خلال تفقده الوحدات الصحية (2)
محافظ اسيوط خلال تفقده الوحدات الصحية (2)

 

محافظ اسيوط خلال تفقده الوحدات الصحية (3)
محافظ اسيوط خلال تفقده الوحدات الصحية (3)

 

محافظ اسيوط خلال تفقده للمنشأت الصحية (1)
محافظ اسيوط خلال تفقده للمنشأت الصحية (1)

 

محافظ اسيوط خلال تفقده للمنشأت الصحية (2)
محافظ اسيوط خلال تفقده للمنشأت الصحية (2)

 

وحدات صحية ضمن حياة كريمة (1)
وحدات صحية ضمن حياة كريمة (1)

 

وحدات صحية ضمن حياة كريمة (3)
وحدات صحية ضمن حياة كريمة (3)

 

وحدات صحية ضمن حياة كريمة (7)
وحدات صحية ضمن حياة كريمة (7)

 

وحدات صحية ضمن حياة كريمة (12)
وحدات صحية ضمن حياة كريمة (12)

 

 

 


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