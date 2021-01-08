محافظة أسيوط تكشف حقيقة ظهور حيوان شبيه للتمساح بترعة الملاح.. صور

أسيوط/هيثم البدرى

قال المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إنه فور تلقى بلاغ بوجود حيوان يشبه التمساح تلاحظ ظهوره اليوم بترعة الملاح بحى غرب مدينة أسيوط، تم تشكيل حملة مكبرة ضمت شرطة المسطحات المائية وجهاز شئون البيئة بالمحافظة ومسئولى الطب البيطرى وحى غرب، وتم معاينة المكان المذكور، وتم رصد حيوان الورل المائى بالمنطقة وليس تمساح.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، قد تلقت اخطارًا من رئيس حى غرب أسيوط، يفيد رصد حيوان يشبه التمساح بترعة الملاح المجاورة لموقف المعلمين الجديد وعلى الفور تم اخطار اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وجميع الجهات المعنية.

وأشار بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، إلى أن محافظ أسيوط أصدر تعليماته بتشكيل حملة برئاسة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المسطحات المائية وجهاز شئون البيئة والطب البيطرى وحى غرب للتأكد من حقيقة البلاغ واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

وعلى الفور تم معاينة الموقع المذكور بحى غرب بمشاركة الجهات المعنية، وتم رصد حيوان الورل المائى الذى يعيش على ضفاف الترع والمصارف ولا يمثل على خطورة على الإنسان وهو يتغذى على الأسماك وبقايا الحيوانات النافقة والزواحف.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم الذعر أو الخوف، مشيرًا إلى إنه يوجد بالفعل حملات بيئية مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمراقبة الترع والمصارف ونهر النيل لرصد ظهور أى حيوانات أو زواحف والتعامل السريع معها وفقًا للإجراءات البيئية والصحية حفاظًا على سلامة المواطنين مناشدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التى يتم نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، كما طالب وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية من خلال مكتب إعلام المحافظة أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع الفيس بوك.

يذكر أن محافظة أسيوط تتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".