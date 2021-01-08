محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكرى المشترك بين البلدين

الجزائر /أ ش أ/

بحث اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، مع وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربارا باريت، والفريق الأول جيفرى ل. هاريجيان قائد القوات الجوية الأمريكية بإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء، التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن المسؤولين الأمريكيين يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين على رأس وفد عسكرى هام.

وأوضح البيان أن الجانبين أجريا محادثات ثنائية بحضور كل من اللواء عمار عمراني، قائد قوات الدفاع الجوي، اللواء محمود لعرابة، وقائد القوات الجوية، واللواء محمد قايدى محمد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) وأعضاء الوفد العسكرى الأمريكى المرافق.

وقال البيان إن المحادثات تناولت حالة التعاون العسكرى الثنائى وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".