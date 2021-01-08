اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكرى المشترك بين البلدين

الجمعة، 08 يناير 2021 03:00 ص
محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكرى المشترك بين البلدين عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، مع وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربارا باريت، والفريق الأول جيفرى ل. هاريجيان قائد القوات الجوية الأمريكية بإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء، التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن المسؤولين الأمريكيين يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين على رأس وفد عسكرى هام.

وأوضح البيان أن الجانبين أجريا محادثات ثنائية بحضور كل من اللواء عمار عمراني، قائد قوات الدفاع الجوي، اللواء محمود لعرابة، وقائد القوات الجوية، واللواء محمد قايدى محمد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) وأعضاء الوفد العسكرى الأمريكى المرافق.

وقال البيان إن المحادثات تناولت حالة التعاون العسكرى الثنائى وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

 


الجزائر

أمريكا

التعاون العسكرى

أخبار الجزائر

الجيش الجزائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائر تجرى صيانة للكابل البحرى الخاص بالإنترنت لبضعة أيام

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:00 م

الجزائر تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 1 .101 ألف حالة

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:38 م

الجزائر تعلن عدم تسجيل 21 ولاية أى إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:10 ص

وسيط الجمهورية: الدستور الجديد يتطلب العمل لبناء الجزائر الجديدة

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:00 ص

رئيس الجزائر يوجه بضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطنى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة