مجلس النواب الأمريكى: مستعدون للمضى قدما فى إجراءات عزل ترامب

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أعلنت كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب الأمريكى إن الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى مستعدون للمضى قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب" روسيا اليوم".

وأصدرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما بيان عن اقتحام الكونجرس الأمريكى على يد عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، معبرة عن حزنها لما وصلت إليه الأمور فى بلادها، حيث نشرت نسخة من البيان عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "مثلكم جميعا، كنت أشعر بالعديد من المشاعر منذ الأمس. حاولت أن أضع أفكاري هنا".

وقالت فى بيانها: "مثلكم جميعًا ، شاهدت عصابة - منظمة ، عنيفة ومجنونة فقدوا الانتخابات - فرضت حصارًا على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة. أقاموا المشنقة. لوحوا بفخر بعلم الكونفدرالية الخائن عبر القاعات. لقد دنسوا مركز الحكومة الأمريكية "، متابعة :" لقد آذيت من أجل بلدنا".