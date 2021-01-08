متطوعون بشمال سيناء يطلقون حملة تبرع لإنقاذ شاب يحتاج 400 ألف جنيه لعلاجه

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق متطوعون شباب بمركز بئر العبد بشمال سيناء حملة للتبرع لإنقاذ حياة شاب يحتاج 400 ألف جنيه لاستكمال علاجه، وأعلن والد الشاب أحمد فراج سالمان، أن نجله الذى يحتاج عملية زراعة كلى عاجلة، وأنه من ابناء قرية عمورية بمركز بئر العبد، وعمره 23 سنة، وهو أب لطفلة عمرها 5 شهور.

أضاف أن نجله يخضع حاليا لعمليات غسيل كلوى 3 مرات أسبوعيا، والفشل حاليا نهائى فى الكليتين، وأن المطلوب لاستكمال علاجه 400 ألف جنيه، استطاع أن يجمع منها نحو 250 ألف جنيه، بجهود المتطوعين المتبرعين جمع 40 ألف جنيه من أهالى مدينة بئر العبد.

وتابع أنه فور علم الأهالى بمعاناة نجله سارعوا بفتح صندوقين تبرع فى مدينة بئر العبد بأحد المحلات وآخر فى قرية " 30 يونيو" غرب المدينة لوصول أهالى القرى إليها.

وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل كل هذا الاهتمام من الأهالى ووجد أن أهل الخير كلا يجود بما يستطيع وكان بينهم من تبرع بـ15 جنيها.



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الشاب المريض احمد فراج