مايك بنس عن وفاة ضابط شرطة خلال اقتحام الكونجرس: بطل أمريكى

كتب هيثم سلامة

أعرب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، عن حزنه الشديد لوفاة ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي برايان سيكنيك الذى توفى متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدى لأعمال الشغب التى قام بها أنصار الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء أمام مبنى الكونجرس.

وكتب مايك بنس، عبر حسابه بموقع تويتر:"لقد شعرت أنا وكارين بحزن عميق عندما علمنا بوفاة ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي برايان سيكنيك، ونرسل أعمق تعاطفنا وصلواتنا لعائلته وأصدقائه وزملائه الضباط".



مايك بنس عبر تويتر

وأضاف:" الضابط برايان سيكنيك هو بطل أمريكي ضحى بحياته دفاعًا عن الكابيتول ولن تنسى هذه الأمة أبدًا أو تفشل في تكريم خدمة وتضحية الضابط بريان سيكنيك".

وكانت شرطة الكونجرس الأمريكي، قالت إن ضابطا يدعى برايان سيكنيك توفى متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدى لأعمال الشغب التى قام بها أنصار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء فى مبنى الكونجرس.

وقالت الشرطة فى بيان "كان الضابط سيكنيك يتصدى لأعمال الشغب، السادس من يناير 2021، فى مقر الكونجرس وأصيب أثناء اشتباكه بدنيا مع المحتجين"، وأضافت أنه فارق الحياة يوم الخميس.