لجنة "كورونا" بالوادى الجديد: 52 حالة إيجابية و5 وفيات خلال الأسبوع الماضى

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برئاسة نائب المحافظ فى بيان رسمى نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة اليوم، أن عدد الحالات الإيجابية لمصابى فيروس كورونا بلغ 52 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 5 حالات وجميعهم من مدينة الخارجة وذلك على مدار الأسبوع الماضى.

وأصدر محافظ الوادي الجديد توجيهاته تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الادوية ورصيد أسطوانات الاكسجين والذي تم دعمه بإحتياطي يكفي لمدة 15 يوماََ وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

ومن جانبها، استعدت مديرية الشئون الصحية لبدء تفعيل مبادرة العزل المنزلي التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال 25 فريق طبي مدرب على مستوى المحافظة، وجرى التشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة لعدم التعرض للعقوبات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة إنتشار الفيروس.