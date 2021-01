كوريا الشمالية .. صورة جديدة لكيم جونج أون بزى عسكرى وبجواره رشاش

بث التليفزيون الحكومى فى كوريا الشمالية صورة رسمية لزعيم البلاد كيم جونج أون لم يسبق نشرها، تظهره باللباس العسكرى مع سلاح رشاش على مكتبه، بحسب "روسيا اليوم".

NEW: DPRK state media unveiled an unprecedented public image of Kim Jong Un wearing a military uniform on Wednesday.



The portrait depicts the North Korean leader dressed in white, with a rifle and binoculars on the table in front of him.https://t.co/qXnBvUq8Oj pic.twitter.com/eGkeQ8Ejpq