كوريا الشمالية .. صورة جديدة لكيم جونج أون بزى عسكرى وبجواره رشاش

كتب وكالات

بث التليفزيون الحكومى فى كوريا الشمالية صورة رسمية لزعيم البلاد كيم جونج أون لم يسبق نشرها، تظهره باللباس العسكرى مع سلاح رشاش على مكتبه، بحسب "روسيا اليوم".

NEW: DPRK state media unveiled an unprecedented public image of Kim Jong Un wearing a military uniform on Wednesday.



The portrait depicts the North Korean leader dressed in white, with a rifle and binoculars on the table in front of him.https://t.co/qXnBvUq8Oj pic.twitter.com/eGkeQ8Ejpq — NK NEWS (@nknewsorg) January 7, 2021

وتظهر الصورة الكبيرة كيم ببزة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه، فيما يظهر خلفه جدار مغطى بالكتب، إلى جانب السلاح ومنظار.



وأتى نشر الصورة فى وقت تعهد فيه كيم بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية قبل أسابيع من تنصيب الديموقراطى جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.



وعرضت الصورة عبر التليفزيون الرسمى أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال فى كوريا الشمالية، وهى معلقة فى ممر فى مجلس الثقافة فى بيونج يانج.



وفى تدبير غير مسبوق كذلك، عرض التليفزيون الرسمى تمثالا نصفيا لكيم، موضحا أنه هدية من الرئيس الصينى تشى جينبينغ أنجزه "أشهر نحات" فى الصين.