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كوريا الشمالية .. صورة جديدة لكيم جونج أون بزى عسكرى وبجواره رشاش

الجمعة، 08 يناير 2021 03:39 ص
كوريا الشمالية .. صورة جديدة لكيم جونج أون بزى عسكرى وبجواره رشاش زعيم كوريا الشمالية وبجواره رشاش
كتب وكالات

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بث التليفزيون الحكومى فى كوريا الشمالية صورة رسمية لزعيم البلاد كيم جونج أون لم يسبق نشرها، تظهره باللباس العسكرى مع سلاح رشاش على مكتبه، بحسب "روسيا اليوم".

وتظهر الصورة الكبيرة كيم ببزة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه، فيما يظهر خلفه جدار مغطى بالكتب، إلى جانب السلاح ومنظار.

وأتى نشر الصورة فى وقت تعهد فيه كيم بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية قبل أسابيع من تنصيب الديموقراطى جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وعرضت الصورة عبر التليفزيون الرسمى أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال فى كوريا الشمالية، وهى معلقة فى ممر فى مجلس الثقافة فى بيونج يانج.

وفى تدبير غير مسبوق كذلك، عرض التليفزيون الرسمى تمثالا نصفيا لكيم، موضحا أنه هدية من الرئيس الصينى تشى جينبينغ أنجزه "أشهر نحات" فى الصين.



ويرتدى كيم اللباس المدنى على الدوام فى ظهوره العلني، وهى المرة الأولى الذى يبدو فيها باللباس العسكرى منذ تولى السلطة إثر وفاة والده فى ديسمبر 2011.

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