قارئ يستغيث لعلاج نجله بالقليوبية من الضمور الشوكى والمحافظ يستجيب

أرسل القارئ محمود على محمد المليجى، من محافظة القليوبية، استغاثة عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، إلى وزارة الصحة لعلاج نجله الذى يبلغ من العمر 4 سنوات حيث يعانى من ضمور العضلات الشوكى النوع الثانى، وقال القارئ خلال رسالتها لليوم السابع: "يعانى مازن من مرض ضمور العضلات الشوكى وغير قادر على الوقوف أو السير".
بدوره، وجه الدكتور عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الشكوى لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، مديرية التضامن الاجتماعي لسرعة بحث الشكوى والتواصل مع المريض، والعمل على تقديم أقصى مساعدة له وسرعة حل الأزمة وبحث حالته وتوفير كافة السبل التي يمكن مساعدته بها.
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم ومشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك، سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها. وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
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