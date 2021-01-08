قارئ يستغيث لعلاج نجله بالقليوبية من الضمور الشوكى والمحافظ يستجيب

كتبت- نهى عبد النبى - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ محمود على محمد المليجى، من محافظة القليوبية، استغاثة عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، إلى وزارة الصحة لعلاج نجله الذى يبلغ من العمر 4 سنوات حيث يعانى من ضمور العضلات الشوكى النوع الثانى، وقال القارئ خلال رسالتها لليوم السابع: "يعانى مازن من مرض ضمور العضلات الشوكى وغير قادر على الوقوف أو السير".

بدوره، وجه الدكتور عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الشكوى لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، مديرية التضامن الاجتماعي لسرعة بحث الشكوى والتواصل مع المريض، والعمل على تقديم أقصى مساعدة له وسرعة حل الأزمة وبحث حالته وتوفير كافة السبل التي يمكن مساعدته بها.