اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض 3 أفراح خلال حملات لمجابهة انتشار كورونا بنطاق الزقازيق والحسينية.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 01:27 م
فض 3 أفراح خلال حملات لمجابهة انتشار كورونا بنطاق الزقازيق والحسينية.. صور فض أفراح لمجابهة فيروس كورونا فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، فى محافظة الشرقية، حملات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فتم فض فرح شعبي كبير مقام بالمخالفة بقرية بُردين، كما تم فض فرح بقاعة أفراح بطريق شرويدة وتغريم المخالفين أربعة آلاف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض فرح بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، لمنع التجمعات حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فض افراح لمجابهة فيروس كورونا فى الشرقية (1)
فض أفراح لمجابهة فيروس كورونا فى الشرقية 

 

فض افراح لمجابهة فيروس كورونا فى الشرقية (2)
جانب من فض الأفراح 

 

 


فض افراح

كورونا

محافظة الشرقية

اخبار محافظة الشرقية

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة