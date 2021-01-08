فض "فرح شعبى" بقرية البرجاية بالمنيا لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المنيا-حسن عبد الغفار

فضت الوحدة المحلية لقرية البرجاية، "فرحا شعبيا" بقرية البرجاية، وذلك بعد ورود عدة بلاغات عن وجود تجمع، وبالتوجه للمكان تم فض المواطنين، وتم التاكيد على رفع السرادق المقام فيه تجمع المواطنين وتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بشان المتابعة المستمرة بنطاق قرى المركز وأحياء المدينة فيما يخص التاكيد على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية، فضلا عن متابعة التزام المحلات بقرارات الغلق المقررة .

وطالب رئيس المدينة العميد محمد صلاح، المواطنين بالالتزام ب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وأى مخالفة سيتم التصدى لها بمنتهى الحزم، حرصا على سلامة المواطنين.ووحفاظا على صحتهم .