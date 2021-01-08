عمدة لندن: إصابات كورونا "مخيفة" وتخطت "ذروة" العام الماضى

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، أن عاصمة المملكة المتحدة تعانى من ارتفاع سريع فى اصابات فيروس كورونا وأن عدد المرضى فى المستشفيات الشهر الحالي تخطى الأعداد فى ذروة كورونا خلال ابريل من العام الماضي، معترفا بأن الوضع أصبح خطير ويشكل ضغوطا غير مسبوقة على الأطباء والممرضين فى الهيئة الوطنية للخدمات الصحية.



عمدة لندن على تويتر

وغرد عمدة لندن، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا، "هذا أمر جاد.. المزيد من الناس يمرضون بسرعة مخيفة.. عدد الأشخاص في المستشفى هذا الشهر أعلى مما كان عليه خلال الذروة في أبريل من العام الماضى، مما وضع ضغطًا غير مسبوق على أطبائنا وممرضينا.. حياة الناس على المحك"، مطالبا سكان لندن بالالتزام في البيوت.

وقال صادق خان، عمدة لندن، إن ظهور لقاحات كورونا سيغير من مشهد مواجهة كورونا ولكن ما زالت المعركة مستمرة مع ظهور السلالة الجديدة من الوباء.

وغرد عمدة لندن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "اللقاح غير قواعد اللعبة فى معركتنا ضد هذا الفيروس المروع، ولكن مع انتشار السلالة الجديدة من COVID-19، تخوض الأطقم الطبية معركة على جبهتين".

وشدد صادق خان، عمدة لندن، على أهمية اتباع القواعد الجديدة حتى يتمكنوا من إيقاف الانتشار والبقاء آمنين وحماية الخدمات الصحية الوطنية.

وعلق عمدة لندن صادق خان، على قرار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى حول فرض الإغلاق الوطنى على انجلترا لاحتواء متغير كورونا الجديد، إنه كان يتعين توسيع القواعد لتشمل ارتداء أقنعة الوجه فى المناطق الخارجية المزدحمة وتشديد الضوابط على الحدود، وقال صادق خان، "إعلان الحكومة عن إغلاق وطني كامل كان حتمياً".