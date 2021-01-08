"على" أصيب بقطع بالنخاع الشوكى ويبحث عمن يعالجه بالبحيرة.. والتضامن تستجيب

البحيرة – فريق المحافظات

مأساة صعبة يعيشها الشاب، على عبدالهادى على أبو زيد، بعد إصابته بشلل عام وقطع بالنخاع الشوكى، تم تشخيص حالته على أنه يعانى من التهاب فى النخاع الشوكى والجهاز العصبى بعد سقوطه من أعلى شادر مناسبات أثناء قيامه بعمله فى محل فراشة.

أصبح أبو زيد، قعيد الفراش بعدما كان ينفق على أسرته، لدرجة أنه لا يستطيع حتى الجلوس على كرسى متحرك ويجب أن يبقى نائما على ظهره طوال الوقت.

قال أبو زيد، إن أملى فى الحياة العلاج، والوصول لأى أحد يخرجنى مما أنا فيه الآن لأمارس حياتى بشكل طبيعى، وخاصة وأنى شاب فى مقتبل العمر، إلا أنى لم أفقد الأمل سواء فى البحث عن علاج لمرضى أو لاستكمال مسيرة البحث عن أكل العيش وإن كانت رحلة البحث عن العلاج شاقة لأن الأطباء أقروا أن الأمر غاية فى الصعوبة إلا أنه لم أفقد الأمل.

وأضاف أبو زيد، لم أكن أتصور أنى سأحرم من استكمال حياتى مثل أى شاب يريد أن يعمل ويتزوج ويخلف وأساعد والدى الذى يعمل صياد سمك على قد حاله من الترع والمصارف القريبة الشحيحة من السمك.

وأضاف أبو زيد، "منذ إصابتى بالشلل إلى اليوم وأنا أرسل إلى أهل الخير وأناجى الله سبحانه وتعالى، وأرسل لوزارة الصحة ولم أجد استجابة حتى الآن وأستغيث بمحافظ البحيرة باتخاذ اللازم فى حالتى.

من جانبها، أكدت صفاء عرابى مدير العلاقات العامة بالتضامن الإجتماعى بالبحيرة، أن مدير مديرية التضامن وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازم تجاه الحالة، وسيتم تحويلها لإجراء قومسيون طبى لفحصه، وإنهاء إجراءات استخراج معاش تكافل له، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.







تقرير طبى



على عبدالهادى بجوار سريره



على عبدالهادى على كرسى متحرك



على عبدالهادى



يجلس على الكرسى