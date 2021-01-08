اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عزلة وغضب.. صحيفة أمريكية ترصد كيف قضى ترامب ساعات ما بعد اقتحام الكونجرس

الجمعة، 08 يناير 2021 04:30 م
عزلة وغضب.. صحيفة أمريكية ترصد كيف قضى ترامب ساعات ما بعد اقتحام الكونجرس ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس دونالد ترامب أمضى ساعات ما بعد أزمة اقتحام الكونجرس فى البيت الأبيض فى حالة من العزلة والغضب قبل أن ينشر فيديو على حسابه على "تويتر" يدين فيه أحداث العنف.

 

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب قضى يوم الأربعاء فى البيت الأبيض دون أن يكون لديه وصول إلى حساباته على السوشيال ميديا، التى ساعدته على الوصول إلى السلطة، حيث وصفه مستشارون بأنه كان غاضبا ومعزولا بشكل متزايد، وتم إغلاق حسابه على تويتر لفترة وبينما حظره فيس بوك من منصته بسبب المنشورات التى قالت الشركتان إنه تقوم بالتحريض على العنف أو تقويض العملية الانتخابية.

 

وبحسب الصحيفة، فإن عدد من الدائرة المقربة لترامب ومنهم رئيس الأركان مارك ميدوز وكبير مستشاريه ستيفين ميلر والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى وابنة الرئيس إيفانكا قد حثوه على الإدلاء ببيان آخر، وقالوا له إن الأمريكيين بحاجة ليسمعوا مباشرة من الرئيس. ونصحوا الرئيس بأنه من المهم أن يثنى أنصاره عن المشاركة فى أعمال شغب عنيفة باسم ترامب، خاصة مع اقتراب يوم التنصيب.

 

وفى صباح الخميس، تحدث ترامب بإيجاز شديد عير الهاتف مع اجتماع إفطار شتوى للجنة الوطنية للحزب الجمهورى فى فلوريدا، وشكر المانحين على خدماتهم للحزب دون أن يتطرق للحدث عن أحداث الشغب.

 

وفى اليوم التالى، منح ترامب ميدالية الحرية للاعبى الجولف أنيكا سورمنستام وجارى بلاير فى اجتماع خاص. وكان ترامب يخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى كامب ديفيد، لكن مسئول رفيع المستوى بالبيت الأبيض قال إنه تم إلغاء الخطط. وكانوا المسئولون يخططون أيضا لجولة رئاسية فى تكساس الأسبوع المقبل لحدث على الحدود.

 

وفى اللحظات التى تلت الأزمة، أمضى ترامب عدة ساعات على الهاتف وطلب عشرات الأصدقاء والمستشارين لأخذ رأيهم. ولم يكن الأمر كذلك يومى الأربعاء والخميس، بعد إدانة العديد من أقرب مستشاريه الرئيس علنا على أعمال الشعب. ورفض مكالمات من مستشارين بينهم حاكم ولاية نيوجيرسى كريس كريستى.


دونالد ترامب

البيت الابيض

الرئيس الامريكى

اقتحام الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنصار ترامب يتفاخرون بالعنف أمام الكونجرس.. متظاهرة: كان يجب انتزاع أعضاء مجلس الشيوخ من شعر رؤوسهم.. وآخر: سرقوا الانتخابات من الرئيس والتخريب واجب وطنى.. وسيدتان تؤيدان الفوضى بدعوى فضح تزوير الاقتراع.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 04:00 م

الأمم المتحدة: على ترامب التنصل من اللغة شديدة الخطورة

الجمعة، 08 يناير 2021 03:36 م

مجلس النواب الأمريكى: مستعدون للمضى قدما فى إجراءات عزل ترامب

الجمعة، 08 يناير 2021 03:10 م

"انقلب السحر على الساحر".. علاقة ترامب بوسائل التواصل خلال 4 سنوات.. قال عن تويتر فى بداية حكمه "لولاه ما وصلت للسلطة" والآن يحظر حسابه.. فيس بوك يمنع صفحته وضع منشورات لمدة 24 ساعة.. "تيك توك" الأمل الأخير له

الجمعة، 08 يناير 2021 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة