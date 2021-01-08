ضبط 3 أطنان مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل طرحها على الجمهور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، بورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بحيازته لكميات من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الادمي.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلي الفور تم تشكيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط 2٫84 طن مقطعات لحوم ودواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.