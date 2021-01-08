اليوم السابع
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ضبط سيارة محملة بـ70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج محافظة أسيوط.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 02:05 م
ضبط سيارة محملة بـ70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج محافظة أسيوط.. صور ضبط سيارة محملة بقمح مستورد قبل تهريبها بأسيوط
أسيوط _ هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 70 طن قمح روسي مستورد واردة من أحد البواخر لصالح أحد المطاحن بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وذلك قبل تهريبها إلى محافظة سوهاج، وتم التحفظ على السيارة وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية على كافة المنشآت والمنافذ لمنع التلاعب وتهريب السلع الأساسية ومحاربة استغلال بعض الفئات للتربح غير المشروع والتصدى بكل حزم لمحاولات الاتجار بالسوق السوداء.

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية تمكنت من إحباط محاولة للتهريب والتصرف في أقماح مستوردة حيث تم ضبط سيارة بمقطورة محملة بكمية من الأقماح الروسية المستوردة واردة من أحد البواخر تبلغ حمولتها 70 طن و310 كيلو أقماح وهي في طريقها إلى محافظة سوهاج، حيث إنه من المفترض توجهها إلى مطحن العالمية بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وتم التحفظ علي السيارة والمقطورة بحمولتها من القمح بشركة مطاحن مصر الوسطي وتم تحرير محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

 

ضبط سيارة محملة بقمح مستورد قبل تهريبها بأسيوط (1)
ضبط سيارة محملة بقمح مستورد قبل تهريبها بأسيوط (1)

 

ضبط سيارة محملة بقمح مستورد قبل تهريبها بأسيوط (2)
ضبط سيارة محملة بقمح مستورد قبل تهريبها بأسيوط (2)

 

مسئولى التموين خلال ضبط السيارة المحملة بالقمح قبل تهريبه (1)
مسئولى التموين خلال ضبط السيارة المحملة بالقمح قبل تهريبه (1)

 

مسئولى التموين خلال ضبط السيارة المحملة بالقمح قبل تهريبه (2)
مسئولى التموين خلال ضبط السيارة المحملة بالقمح قبل تهريبه (2)

 

 


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