اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 08:36 م
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صور.. تمرينات جوية مشتركة بين القوات السعودية والقاذفات الأمريكية

الجمعة، 08 يناير 2021 08:03 م
صور.. تمرينات جوية مشتركة بين القوات السعودية والقاذفات الأمريكية المقاتلات السعودية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نفذت القوات الجوية السعودية، تمرينا مشتركا مع القاذفات الاستراتيجية الأمريكية، اليوم الجمعة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وقالت الوكالة: أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأضافت: يبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

القاذفات الاستراتيجية الأمريكية
القاذفات الاستراتيجية الأمريكية

 

القاذفات الأمريكية والمقاتلات السعودية
القاذفات الأمريكية والمقاتلات السعودية

 

المقاتلات السعودية
المقاتلات السعودية

 

المناورات الجوية
المناورات الجوية

 


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