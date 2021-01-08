صحيفة إسبانية: الصحة النفسية من أكبر المشكلات بسبب كورونا فى 2021

فاطمة شوقى

تقدم جهود لقاح فيروس كورونا والتنبؤ بموعد تلقيها لمعظم السكان، ويبدو أن هناك ضوءًا في نهاية نفق الجائحة الطويل والمروع. ومع ذلك، بما أن المخاطر الجسدية تُدار على أفضل وجه من خلال اللقاحات، فإن ما سيبقى على الأرجح هو التأثير الذي لا يمحى للوباء على النفس الجماعية.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، إلى أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر على العالم بسبب آثار كورونا، وأهمها الصحة النفسية، وذلك بعد العزل الاجتماعى والحبس سواء فى الموجة الأولى، أو الثانية.

وقالت ليزا كارلسون، الرئيسة السابقة لجمعية الصحة العامة الأمريكية والمديرة التنفيذية لكلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا: "الجوانب الجسدية للوباء مرئية حقًا". "لدينا نقص في الإمدادات وضغوط مالية، وخوف من المرض، وتعطل كل أعمالنا الروتينية، وهناك ألم حقيقي في كل ذلك"، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية.

وأضافت كارلسون: "ليس لدينا لقاح لصحتنا العقلية مثلما نفعل لصحتنا الجسدية". ثم سيستغرق الخروج من هذه التحديات وقتًا أطول."

استنادًا إلى الصعوبات العقلية التي عانى منها الكثير هذا العام، هذه هي القضايا التي يتوقع أخصائيو الصحة العقلية أنها ستظهر في عام 2021.

وكانت الحياة مرهقة قبل تفشي الوباء، لكن التحديات الجديدة ساهمت في تكلفة إضافية، والتعليم المنزلي الافتراضي، والسلامة، والصعوبات المالية، والعمل عن بعد، ومواكبة المعلومات الجديدة، والتعامل مع المرض والموت يمكن أن تجعل الحياة تبدو وكأنها لعبة لا تنتهي أبدًا.

وأثرت العزلة، التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالوحدة، على الناس من جميع الأعمار. فقد العديد من الأطفال والمراهقين فرصًا مهمة للتنمية الاجتماعية.

قالت كارلسون، إن كيفية التعامل مع التوتر أمر بالغ الأهمية للحصول على راحة من الوباء، مضيفًا أنك بحاجة إلى العودة إلى الأساسيات. يمكن أن يؤدي التواجد بأمان في الهواء الطلق وبالقرب من الأشجار، والذي يعتبره كارلسون "جزءًا من فريق الصحة العامة" ، إلى تحسين صحتك العامة. عندما تستطيع، خذ بعض الوقت للاسترخاء والابتعاد عن الأخبار.

وأضاف أن التركيز على "أساسيات النوم وتناول الأطعمة الصحية والتنقل خلال اليوم وقضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة والأحباء" سيكون أمرًا بالغ الأهمية، مضيفة "يجب أن يكون الاهتمام بأنفسنا والآخرين هو محور اهتمام الجميع ونحن نقترب من عام 2021."