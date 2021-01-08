اليوم السابع
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شبورة مائية كثيفة تغطى الطرق والمحاور الرئيسية بالشرقية.. فيديو وصور

الجمعة، 08 يناير 2021 01:46 ص
شبورة مائية كثيفة تغطى الطرق والمحاور الرئيسية بالشرقية.. فيديو وصور
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شهدت طرق ومحاور محافظة الشرقية، شبورة مائية كثيفة منذ قليل، والتى تسبب صعوبة فى الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطرق.

وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من طريق الشرقية القاهرة بمحافظة الشرقية، لتوضيح نسب اكتساء الطريق بالشبورة المائية.
 

واتضح أن الشبورة المائية أصبحت سببا فى إعاقة سير السيارات على الطرق لأنها تحجب الرئيسة بشكل شبه كامل ما يضع السائقين وأصحاب المركبات فى خطر داهم والطريق الذى تم البث منه يربط بين 4 محافظات؛ فهو يربط الشرقية بمحافظة القاهرة وأيضا يربط الشرقية بمحافظة الدقهلية من مركز أبو كبير إلى مركز كفر صقر ثم السنبلاوين إلى المنصورة، ومنها إلى الإسكندرية وضمياط ويربط الشرقية بمحافظة الإسماعيلية ومدينة القنطرة ومحافظة بورسعيد فهو طريق حيوى جدا.

وتلاحظ أثناء البث أن السائقين خفضوا سرعات السيارات لأنهم مجبورين على ذلك بسبب انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة.

وناشد تلفزيون اليوم السابع إدارة مرور الشرقية بإغلاق الطرق السريعة ساعات ذروة الشبورة المائية حفاظا على الأرواح، كما ناشد تليفزيون اليوم السابع السائقين وأصحاب المركبات بتوخى الحذر الشديد عند قيادة السيارات أثناء الشبورة المائية وعدم الخروج بسياراتهم إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى وعند الخروج التمسك بالخطوات الاحترازية وقواعد السير أثناء الشبورة حفاظا على أرواحهم وليعودوا إلى أسرهم سالمين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس  مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى  24

درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

 


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