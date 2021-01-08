اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 12:12 ص
خالد صلاح
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شبورة مائية كثيفة تغطى الطرق والمحاور الرئيسية بالدقهلية.. فيديو وصور

الجمعة، 08 يناير 2021 12:02 ص
شبورة مائية كثيفة تغطى الطرق والمحاور الرئيسية بالدقهلية.. فيديو وصور
الدقهلية شريف الديب

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شهدت طرق ومحاور محافظة الدقهلية، شبورة مائية كثيفة فى الساعات الأخيرة مساء الخميس، والتى تسبب صعوبة فى الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطرق.
 

وطالب مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير المرور، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتابع اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصى، مدير إدارة المرور، حركة السيارات على طرق المنصورة القاهرة، والمنصورة دمياط، والمنصورة الزقازيق، والمنصورة المحلة، والطريق الدولى الساحلى، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

 


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