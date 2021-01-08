اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 12:24 م
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شبورة كثيفة تغطى سطح البحر فى الإسكندرية.. فيديو

الجمعة، 08 يناير 2021 12:08 م
شبورة كثيفة تغطى سطح البحر فى الإسكندرية.. فيديو شبورة كثيفة تغطى سطح البحر فى الإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من شواطئ محافظة الإسكندرية، حيث شهدت عروس البحر اليوم ظاهرة مناخية غريبة تحدث لأول مرة، حيث خيمت الشبورة المائية الكثيفة على شواطئ الإسكندرية والمناطق القريبة منها، وحجبت تماما رؤية البحر بسبب الشبورة الكثيفة فيما انعدمت الرؤية على بعد أمتار قليلة. 

يأتى ذلك فى حيث شهدت الإسكندرية تغيرات فى موعد النوات الشتوية، حيث غابت نوة رأس السنة ونوة عيد الميلاد وحل محلها الشبورة المائية الكثيفة.
 
كانت أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، التى أغلقت منها 13 طريقا إدارة المرور، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

شبورة كثيفة (1)
شبورة كثيفة (1)

 

شبورة كثيفة (2)
شبورة كثيفة (2)

 

شبورة كثيفة (3)
شبورة كثيفة (3)

 

شبورة كثيفة (4)
شبورة كثيفة (4)

 

شبورة كثيفة (5)
شبورة كثيفة (5)

 

شبورة كثيفة (6)
شبورة كثيفة (6)

 

شبورة كثيفة (7)
شبورة كثيفة (7)

 

شبورة كثيفة (8)
شبورة كثيفة (8)

 


الاسكندرية

الشبورة المائية

التغيرات المناخية

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