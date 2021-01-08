شبورة كثيفة تغطى سطح البحر فى الإسكندرية.. فيديو

يأتى ذلك فى حيث شهدت الإسكندرية تغيرات فى موعد النوات الشتوية، حيث غابت نوة رأس السنة ونوة عيد الميلاد وحل محلها الشبورة المائية الكثيفة.

كانت أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم .