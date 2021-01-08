سي.إن.إن: بايدن سيسعى لتوزيع كل لقاحات كورونا المتاحة بعد تسلمه السلطة

واشنطن (رويترز)

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيسعى إلى طرح كل الجرعات المتاحة من لقاحات فيروس كورونا عندما يتولى السلطة وذلك فى تغيير عن سياسة إدارة ترامب التى تحجب بعض اللقاحات لضمان توفرها للجرعة الثانية.

وقال تي.جى دوكلو المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالى "الرئيس المنتخب يؤمن بضرورة تسريع توزيع اللقاح وضمان حصول الفئات المعرضة للخطر عليه فى أسرع وقت ممكن. الرئيس يؤيد طرح كل الجرعات المتاحة على الفور ويؤمن بأنه ينبغى للحكومة وقف حجب الإمدادات".