

وأضافت الوزارة أن سوريا تؤكد مجدداً أن استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة والتي باتت الآن وأكثر من أي وقت مضى تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مرفوض ولن يشكل أمراً واقعاً يمكن قبوله.



وأكد البيان على رفض سوريا لهذه الاعتداءات وأنها لن تفلح في ترهيب الشعب السوري بل زادته إصراراً على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السورى المحتل حتى خط الرابع من لعام 1967.