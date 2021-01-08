سناب شات يغلق حساب ترامب بعد تويتر وفيسبوك بسبب أحداث الكونجرس

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت شركة تطبيق سناب شات - Snapcha، عن غلق حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى، بعد أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول، التى أسفرت عن سقوط أربعة قتلى والعشرات من الجرحى.





ووفقا للعديد من المواقع والصحف الإخبارية العالمية، قالت المتحدث الرسمى باسم سناب شات: "يمكننا أن نؤكد أنه فى وقت سابق من يوم الأربعاء، أغلقنا حساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب"، مضيفا أن الشركة قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات على المؤسسات الديمقراطية.





وكان موقع التغريدات "تويتر"، أعلن غلق حساب الرئيس دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، بسبب "انتهاكات متكررة وجسيمة" لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعى، وذكرت أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التى واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب فى الانتخابات، فسيظل الحساب مغلقا، وهو ما يعنى أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب، وأضافت فى تغريدة أيضا أن أى انتهاكات فى المستقبل للقواعد ستؤدى إلى تعليق الحساب بشكل دائم .

كما أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، تمديد الحظر الذى تم وضعه على حسابات دونالد ترامب عبر فيسبوك وانستجرام إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمى للسلطة.

وقال مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك مساء الخميس: "تُظهر الأحداث المروعة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقى له فى المنصب لتقويض الانتقال السلمى والقانونى للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن".

وأضاف زوكربيرج: "لقد تسبب قراره باستخدام منصته للتغاضى عن أفعال مؤيديه فى مبنى الكابيتول بدلاً من إدانتها فى إزعاج الناس بالولايات المتحدة وحول العالم. لقد أزلنا هذه التصريحات أمس لأننا رأينا أن تأثيرها سيسبب إثارة المزيد من العنف".

وقام ترامب، وحلفاؤه، على مدى الشهور الماضية، بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء الماضى.