سرقة "لاب توب" من مكتب رئيسة مجلس النواب أثناء اقتحام الكونجرس

قال مساعد فى الكونجرس لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى اليوم الجمعة إن جهاز كمبيوتر محمول سرق من مكتبها خلال اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.
بدورها قالت نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية .
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى اليوم الجمعة إنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تمكن الرئيس دونالد ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية فى الوقت المتبقى له فى السلطة.
وقالت بيلوسى فى خطاب لزملائها "الموقف مع هذا الرئيس لا يمكن أن يكون أكثر خطورة وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية الشعب الأمريكى من اعتدائه غير المتزن على بلادنا وعلى ديمقراطيتنا".
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