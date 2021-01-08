رفع 119 حالة إشغالات من شوارع مدينة بنى سويف .. صور

بنى سويف _ هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف، بالاشتراك مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة، والتى قادها العقيد عمرو عبد العزيز، رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ومحمد رياض، مساعد رئيس المدينة، وبحضور الاجهزة التنفيذية بالوحدة.

وأسفرت الحملة على رفع 119 حالة إشغال متنوع عبارة عن " باعة جائلين وفاترينا وإستاندات وتاندات ويفط وتعديات علي الأرصفة وإشغال طريق"، كما تم التحفظ علي خلاطة وكافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحسب بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، تأتى هذة الحملة تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



جانب من رفه الإشغالات



حملة لإزالة التعديات في بنى سويف