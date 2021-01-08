اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 119 حالة إشغالات من شوارع مدينة بنى سويف .. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 03:05 م
رفع 119 حالة إشغالات من شوارع مدينة بنى سويف .. صور حملة لإزالة التعديات فى بنى سويف
بنى سويف _ هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف، بالاشتراك مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة، والتى قادها العقيد عمرو عبد العزيز، رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ومحمد رياض، مساعد رئيس المدينة، وبحضور الاجهزة التنفيذية بالوحدة.

 

وأسفرت الحملة على رفع 119 حالة إشغال متنوع عبارة عن " باعة جائلين وفاترينا وإستاندات وتاندات ويفط وتعديات علي الأرصفة وإشغال طريق"، كما تم التحفظ علي خلاطة وكافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

وحسب بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، تأتى هذة الحملة تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

جانب من الاشغالات
جانب من رفه الإشغالات

 

حملة لازالة التعديات في بنى سويف
حملة لإزالة التعديات في بنى سويف

 

قوات الشرطة والأجهزة التنفيذية خلال الحملة
قوات الشرطة والأجهزة التنفيذية خلال الحملة

بنى سويف

حملة أشغالات

أشغالات بشوارع بنى سويف

مدينة بنى سويف

شرطة المرافق

مرافق بنى سويف

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة