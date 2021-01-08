اليوم السابع
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رئيس جامعة الفيوم: استلام أحدث مستشفى خاص بجراحات القلب والصدر قريبا

الجمعة، 08 يناير 2021 07:00 ص
رئيس جامعة الفيوم: استلام أحدث مستشفى خاص بجراحات القلب والصدر قريبا الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة ستتسلم خلال أشهر قليلة أحدث مستشفى خاص بجراحات القلب والصدر، مشيرا إلى أن مبنى المستشفى الجديد بجانب الحرم الجامعى وهو مكون من دور أرضى و9 أدوار علوية وتم الانتهاء من 7 أدوار منها.

وأضاف شديد لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة حصلت على أعلى ميزانية فى تاريحها هذا العام، وهو ما يعكس توجه الدولة إلى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم احتساب جميع الدرجات للطلاب فى الامتحانات التى تم تأديتها قبل قرار تعليق الدراسة بالجامعات والرجاء الامتحانات الى بداية الفصل الدراسى الثاني

ولفت رئيس الجامعة الفيوم إلى أن جامعة مثل غيرها من الجامعات وكافة القطاعات سجلت عدد من الإصابات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بفيروس كورونا، ولكن كان يتم التعامل بكل سرعة مع أى حالة تظهر عليها الأعراض وعزلها ولم تكن نسبة الإصابات كبيرة.


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