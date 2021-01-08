رئيس استخبارات النواب الأمريكى: كل يوم يبقى ترامب فى منصبه خطرا على الجمهورية

كتب محمد شعلان

أكد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، أن بقاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كل يوم فى منصبه يعتبر أكبر خطرا على الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه يجب أن يترك منصبه ويستقيل، وغرد شيف على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أشعل دونالد ترامب الفتيل الذى انفجر فى مبنى الكابيتول. كل يوم يبقى فيه فى المنصب يشكل خطرا على الجمهورية".



ادم شيف على تويتر

وشدد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكي، على ضرورة استقالة ترامب من منصبه أو تفعيل التعديل 25 من الدستور، قائلا: "يجب أن يترك ترامب منصبه على الفور ، من خلال الاستقالة ، التعديل الخامس والعشرين".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس دونالد ترامب أمضى ساعات ما بعد أزمة اقتحام الكونجرس فى البيت الأبيض فى حالة من العزلة والغضب قبل أن ينشر فيديو على حسابه على "تويتر" يدين فيه أحداث العنف.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب قضى يوم الأربعاء فى البيت الأبيض دون أن يكون لديه وصول إلى حساباته على السوشيال ميديا، التى ساعدته على الوصول إلى السلطة، حيث وصفه مستشارون بأنه كان غاضبا ومعزولا بشكل متزايد، وتم إغلاق حسابه على تويتر لفترة وبينما حظره فيس بوك من منصته بسبب المنشورات التى قالت الشركتان إنه تقوم بالتحريض على العنف أو تقويض العملية الانتخابية.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد من الدائرة المقربة لترامب ومنهم رئيس الأركان مارك ميدوز وكبير مستشاريه ستيفين ميلر والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى وابنة الرئيس إيفانكا قد حثوه على الإدلاء ببيان آخر، وقالوا له إن الأمريكيين بحاجة ليسمعوا مباشرة من الرئيس. ونصحوا الرئيس بأنه من المهم أن يثنى أنصاره عن المشاركة فى أعمال شغب عنيفة باسم ترامب، خاصة مع اقتراب يوم التنصيب.