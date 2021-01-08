حملة تفتيشية على المحال والمقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأست هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أن رئيس المدينة كلفت الأجهزة التنفيذية بسفاجا بشن حملات تفتيشية ورقابية على المقاهى والكافتيريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضحت رئيس المدينة، أن الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية، تقوم بحملات يومية لتحصيل الغرامة الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات، كما قامت الحملة بالمرور على المحال التجارية والورش للتأكد من التزامهم بتوقيتات الغلق، ورفع جميع الإشغالات بالشارع لتيسير الحركة المرورية للسيارات والمواطنين، وتمكنت اللجان من تحرير عدة مخالفات ما بين عدم حمل شهادة صحية وعدم وجود ترخيص، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت رئيس المدينة أن إدارتى المرور والمواقف بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا قامتا بالوقوف على مدى التزام السائقين، وكذلك المواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



حملات تفتيشية على المحال التجارية بسفاجا



حملات للتأكد من تطبيق الإجراءات