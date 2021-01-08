حملات لإزالة التعديات والمخالفات فى الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ

المحافظات- شريف الديب – ناصر جودة-محمد سليمان

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبى على الرقعة الزراعية، مؤكداً استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 1200 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية سنطيس والعقال والشرانيب وكفر سنطيس.

ويذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز (كوم حماده - دمنهور - أبو حمص)، أمس الخميس، شنت حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 2100 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 7 قطع مقسمة ومحاطة بسياج من الصاج تمهيدًا للبناء من الداخل بمساحة 1200 متر خارج الحيز بعزبة الحداد التابعة للوحدة بصفط العنب بكوم حمادة.

- كما تم إزالة تعد على أرض زراعية عباره عن أسوار طولية وعرضية على هيئة مقابر إزالة كليه.

- إزالة 4 حالات تعد على مساحة 700 م2 بقرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

-إزالة حالة تعدي بمساحة 200م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إيقاف أعمال صبة سقف دور أول مخالف بناحية دسونس علي طريق 105 ومصادرة معدات البناء.

ويذكر أن الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - إدكو- الدلنجات ) نفذت، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 980 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 500 م2 عباره عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية و الصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم ١٦٧ عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا .

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 240 متر مربع عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية 6 أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالاتى تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 240 م عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية و شدة خشبية دور ارضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى وشبراخيت، الثلاثاء الماضي ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 486 م عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 360 متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقري عزب حوش عيسى و ابوالشقاف.

- تنفيذ إزالة فورية فى المهد بمساحة 126 م عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية كفر السابى بشبراخيت.

وعلى جانب آخر، وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائيه بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفه المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع إيقاف المخالف و الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين مع متابعة التزام الركاب بإرتداء الكمامات.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارى مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.

وفى الدقهلية، قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة اليوم الجمعة بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة بقيادة النقيب أحمد الشاعر بإزالة حالتين تعدى على أراض زراعية بقرية الدنابيق.

وقال نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، إن الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأنه لن يسمح بالتعدي على أراضي الدولة تحت أي مبرر.

وأشار سعد إلى أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدى لكافة أشكال التعدى على الممتلكات العامة والخاصة ومنع البناء على الأرض من المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى إطار توجيهات هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وفى كفر الشيخ، شهدت مدينتا كفرالشيخ ودسوق حملات إزالة الإشغالات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإزالة الإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط للشوارع والميادين، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات، بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال رفع جميع الاشغالات بشوارع " البلدية وبورسعيد والنقراشي والشيخ اللبان والخليفة المأمون والنبوي المهندس وعبد الهادي راضى".

كما أشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيسة مركز ومدينة دسوق، على حملة لرفع الاشغالات من باعه وسيارات من شارع 6 وتحرير اشغالات ومضبوطات متنوعة، وكذلك المرور على المحلات التجارية ومحطة السكة الحديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحضور كلا من، نائب رئيس المدينة للاشغالات، والسيد عبد الستار، وابراهيم حسن، وجابر داود، ومازالت الحملة مستمرة يومياً وذلك لإعادة الانضباط بشوارع المدينة.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واستكمال أعمال تطهير خطوط الصرف بمركز ومدينة دسوق، وذلك تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيسة المركز والمدينة، حيث تم استكمال أعمال التطهير بالمدينة لخطوط الصرف الصحى، بواسطة فرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا استخدام غطاس بشارع سعد زغلول ورفع مخلفات التطهير فى حينه، ومازال العمل مستمراً بجميع مناطق المدينة تباعاً.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.



المعديات



حملة ازالة اشغالات بدسوق



حملة ازالة اشغالات بكفر الشيخ



صلاح خطوط الطرد بدسوق



فض تجمعات أسواق بمدينة دمنهور