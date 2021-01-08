اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس الابن العاق 4 أيام بكفر الشيخ.. ضرب والدته وطردها من المنزل

الجمعة، 08 يناير 2021 10:05 م
حبس الابن العاق 4 أيام بكفر الشيخ.. ضرب والدته وطردها من المنزل سيدة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "محمد. ا. ف"،  44 سنة، مبلط المحارة، بتهمة التعدى على والدته "دولت. م" 70 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، أن سبب تعدى المشكو فى حقه على المجني عليها، رغبته فى بيع المنزل من أجل الانتقال للعيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وحررت النيابة العامة العامة مذكرة لمباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بأنه أثناء التحقيق مع "محمد. ا. ف"، بتهمة التعدي على والدته، تبين وجود بطاقتي تحديد هوية، أحدهما منتهية والثانية سارية.

وكان "محمد. ا. ف"، المتهم بالتعدى على والدته، وصل إلى النيابة العامة بدسوق، رفقة تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة محل التحقيق، وأن المتهم دائم التعدى على المجني عليها، وسبق وقام بخنقها وتعدى عليها عدة مرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، بسبب تعديه عليها في شهر إبريل الماضي، ولم ينكر التعدى عليها، وكان يجيب على أسئلة النيابة بشكل طبيعي.

وقد أخلت النيابة العامة،  أمس الخميس، سبيل "دولت م" لكيدية المحضر المقدم من نجلها ضدها، بتعديها عليه بالضرب، كما قررت حجزه؛ لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة، لقيامه بسحلها وضربها، ولم ينفذ المتهم قرار المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بتمكين والدته من منزلها، ولم ينفذ المشكو في حقه القرار؛ لتوجه له النيابة اتهامًا جديدًا إليه، وهو منع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر من المحامي العام.

 

 


كفر الشيخ

تعدى ابن على والدته

جحود الأبناء

اخبار الحوادث

الابن العاق

حبس

اخبار عاجلة

مبلط محارة

ضرب ابن والدته

عقوق الوالدين

ابن عاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ابنى أصبح شيطان".. أم تروى تعذيبها على يد نجلها بكفر الشيخ: جلدنى وحبسنى عشان يستولى على الشقة.. 25 سنة يضربنى ويبصق فى وجهى ومنع عنى الطعام وأنعدم الحنية ولن أسامحه طول حياتى.. فيديو وصور

الجمعة، 08 يناير 2021 05:30 م

قلب ولدى عليا حجر.. أم تروى مأساتها مع ابنها بكفر الشيخ: جلدنى وخد الشقة..فيديو

الجمعة، 08 يناير 2021 03:05 م

تربى 7 أبناء بالفطير المشلتت.. قصة أم على سيدة الكفاح بكفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 07 يناير 2021 08:48 م

النيابة تخلى سبيل سيدة اتهمها ابنها بالتعدى عليه فى كفر الشيخ

الخميس، 07 يناير 2021 05:21 م

نيابة كفر الشيخ تحتجز شخصا ضرب والدته وسحلها لإجبارها على بيع المنزل

الخميس، 07 يناير 2021 03:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة