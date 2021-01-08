أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و52 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2373 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 152 ألفًا و254 حالة.
يذكر أن هاشمى الوزير عضو الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتونس، أكد أمس الخميس، أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجددًا في تونس ليس خطًا أحمر ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك.
وقال الوزير -في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)- إن الهيئة لم تتداول إلى الآن بشأن إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن إقرار الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق انتشار المرض.
وأضح أن الهيئة توصلت - خلال آخر اجتماع لها بإشراف رئيس الوزراء هشام مشيشي يوم الثلاثاء الماضي - إلى أن الإجراءات الخاصة بالتوقي من "كورونا" لم يقع تطبيقها على النحو المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة