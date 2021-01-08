تونس /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و52 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2373 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 152 ألفًا و254 حالة.

يذكر أن هاشمى الوزير عضو الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتونس، أكد أمس الخميس، أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجددًا في تونس ليس خطًا أحمر ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك.