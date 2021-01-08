وقال الوزير -في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)- إن الهيئة لم تتداول إلى الآن بشأن إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن إقرار الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق انتشار المرض.

وأضح أن الهيئة توصلت - خلال آخر اجتماع لها بإشراف رئيس الوزراء هشام مشيشي يوم الثلاثاء الماضي - إلى أن الإجراءات الخاصة بالتوقي من "كورونا" لم يقع تطبيقها على النحو المطلوب. 