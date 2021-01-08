تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الشبابية فى الشرقية لمواجهة كورونا.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات "الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي"، وذلك تفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد المحافظ، وفق بيان اليوم الجمعة، على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بالفيروس ، مناشداً المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع باجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم ومراكز شباب" الباشا – الجواشنة – قرموط صهبرة – الصويني" ومركز شباب سنجها بكفر صقر ومركزي شباب بحطيط وكفر عياد بأبو حماد ومركز شباب سندنهور ببلبيس، وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع .



أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الشبابية في الشرقية (3)



جانب من أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الشبابية (2)