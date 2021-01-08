اليوم السابع
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تعليم الوادى الجديد أول الجمهورية فى الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة

الجمعة، 08 يناير 2021 06:09 م
تعليم الوادى الجديد أول الجمهورية فى الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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حصدت منظومة الشكاوى بقطاع التعليم بالوادى الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الاستجابة والرد على الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المنظومة نجحت فى بحث جميع الشكاوى الواردة والخاصة بقطاع التعليم وحلها والرد عليها إلكترونيا بنسبة 100٪، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم فى شهر يناير الحالي.

وفى سياق متصل أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إصدار العدد الثانى من المجلة الإلكترونية والتى نفذت بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، مشيراً إلى أن المجلة تضم العديد من الأعمال المتميزة والأحداث الهامة لإدارة الموهوبين بالمديرية وأقسامها بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالإضافة للأعمال الفنية للطلاب الموهوبين وتشمل فعاليات مسابقة كاريكتير الوقاية من كورونا.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، خالص شكره وتقديره لإدارة الموهوبين بالمديرية وقسم الموهوبين بإدارة الداخلة التعليمية وكذا أقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية على هذا الجهد المتميز والحرص الدائم على العمل، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الطلاب الموهوبين وجميع الأنشطة التربوية التى تهدف لرعاية طلابنا وتنمية مهاراتهم المختلفة.


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