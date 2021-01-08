اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 06:50 م
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ترامب يعلن عدم حضور حفل تنصيب جو بايدن فى 20 يناير

الجمعة، 08 يناير 2021 05:51 م
ترامب يعلن عدم حضور حفل تنصيب جو بايدن فى 20 يناير دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)

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أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن.

 

وقال دونالد ترامب فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير، وذلك بعد ساعات من تعهده بانتقال سلس للسلطة.

 

وتعهد الرئيس الأمريكي، بمواصلة دعم أنصاره وبأن يكون لهم "دور كبير" بعد يوم من نشره مقطع فيديو يعد فيه بانتقال سلس للسلطة، إثر إقرار الكونجرس رسميا فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة رغم اقتحام عدد من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول.

 

وكتب ترامب على تويتر قائلا، إن "نحو 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة. لن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة" دون أن يفصح عن أى تفاصيل أخرى.


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