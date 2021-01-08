تجاوز إجمالى المضبوطات من الكوكايين اللاتينية 65 طنا فى 2020 بـ7 مليارات يورو

فاطمة شوقى

ضبطت السلطات البلجيكية إجماليًا قياسيًا من المخدرات وخاصة الكوكايين، وتجاوز ذلك 65.48 طنًا في عام 2020 ، معظمها من أمريكا اللاتينية ، حيث يعتبر ميناء أنتويرب البلجيكى نقطة الدخول الأولى لهذا النوع من المخدرات إلى أوروبا ، حسبما قالت صحيفة "ناثيون" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البلجيكية أكدت تضاعف كميات المضبوطات من المخدارت وخاصة الكوكايين 14 مرة منذ عام 2013 إلى 2020، وكانت تجاوز إجمالى المضبوطات 62.10 طنا فى عام 2019.

وتعتبر كولومبيا هي نقطة المنشأ الرئيسية للكوكايين الذي تم اعتراضه في أنتويرب، تليها البرازيل والإكوادور، في أوروبا ، وتعد بلجيكا الوجهة الرئيسية لشحنات المخدرات ، متقدمة على إسبانيا وهولندا.

ومن بلدان الوصول الثلاثة هذه ، يتم توزيع الكوكايين في جميع أنحاء أوروبا ، وعادة ما يتم تخفيفه إلى "نقاء 60٪". وهكذا ، فإن 65 طنًا من الكوكايين تلك ستمثل قيمة حوالي 7500 مليون يورو في الشوارع .

وتعتبر ميناء أنتويرب هو ثاني أكبر ميناء في أوروبا بعد روتردام بهولندا، وبحسب الأمم المتحدة ، فقد تم ضبط 25 طناً أخرى من الكوكايين كانت متجهة إلى بلجيكا في بلدان المنشأ.