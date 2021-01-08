اليوم السابع
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بريطانيا توافق على استخدام لقاح مودرنا المضاد لكورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 04:18 م
بريطانيا توافق على استخدام لقاح مودرنا المضاد لكورونا لقاح مودرنا المضاد لكورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة إن الجهات التنظيمية الطبية في بريطانيا وافقت اليوم الجمعة على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة مودرنا للوقاية من مرض كوفيد-19، مضيفة أنها وافقت على شراء عشرة ملايين جرعة إضافية من اللقاح حيث تتطلع لتوزيعه في الربيع.

وحتى الآن وافقت بريطانيا على استخدام ثلاثة لقاحات، حيث بدأت بالفعل في استخدام لقاح فايزر-بيونتيك واللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا.

ومن غير المتوقع استخدام لقاح مودرنا في المرحلة الأولى من التطعيم في بريطانيا. وطلبت بريطانيا 17 مليون جرعة من اللقاح وستبدأ في الوصول في الربيع المقبل بعدما توسع شركة مودرنا طاقتها الإنتاجية.

وحقق لقاح موردنا فعالية بنسبة 94 بالمئة في الوقاية من المرض في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وحصل بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية للاستخدام في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.


لقاح مودرنا المضاد لكورونا

لقاح مودرنا

مودرنا

لقاح مضاد كورونا

كورونا

بريطانيا

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